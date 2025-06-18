Михайло Мудрик звинувачений у допінгу: мельдоній у пробі футболіста

Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення українському вінгеру “Челсі” Михайлу Мудрику через позитивний допінг-тест. Про це повідомило видання The Telegraph

Футбольна асоціація Англії висунула офіційні звинувачення українському вінгеру “Челсі” Михайлу Мудрику через позитивний допінг-тест. Цю інформацію підтвердило видання The Telegraph.

У пробі, взятій у листопаді 2024 року, виявили заборонену речовину мельдоній. Перша проба показала позитивний результат, тоді як результати другої проби B поки що не оприлюднені. Під час розслідування Мудрик був відсторонений від тренувань і матчів з командою.

Речник Футбольної асоціації Англії підтвердив, що футболісту загрожує дискваліфікація терміном до чотирьох років.

“Ми можемо підтвердити, що Михайлу Мудрику висунуто звинувачення у порушенні антидопінгових правил, зокрема у наявності та/або вживанні забороненої речовини, відповідно до положень 3 та 4 Антидопінгових правил Футбольної асоціації. Оскільки ця справа триває, ми наразі не можемо надавати подальших коментарів.” – Речник Футбольної асоціації Англії

У сезоні 2024/25 Мудрик зіграв 15 матчів за “Челсі”, забив три голи та віддав п’ять гольових передач. Востаннє він виходив на поле в листопаді 2024 року, коли забив у матчі Ліги конференцій проти “Гайденгайма” (2:0).

На наступний сезон “Челсі” позбавив Михайла 10-го ігрового номера, який отримав півзахисник Коул Палмер. Наразі на офіційному сайті клубу Мудрик не має жодного номера.

Деталі допінг-справи Михайла Мудрика

17 грудня 2024 року “Челсі” офіційно оголосив про позитивний результат допінг-тесту Мудрика. Футболіст заперечує вживання заборонених препаратів.

Згідно з інформацією The Athletic, мельдоній, виявлений в організмі Мудрика, використовується для лікування серцевих захворювань, але в спорті може підвищувати витривалість і сприяти швидшому відновленню після навантажень.

Позитивний тест був зданий після матчів збірної України в листопаді 2024 року – у поєдинках Ліги націй проти Грузії (1:1) та Албанії (2:1).

Згідно з антидопінговими правилами, за вживання мельдонію Мудрику загрожує дискваліфікація до чотирьох років. Однак пом’якшувальні обставини можуть скоротити термін від двох років до одного місяця.

Через позитивний допінг-тест Мудрик відсторонений від участі в іграх та тренуваннях “Челсі”.

За даними The Telegraph, футболіст найняв юридичну компанію, яка раніше співпрацювала з французьким футболістом Полем Погба у справі про допінг.

Михайло Мудрик не єдиний український спортсмен, який за останні роки зіткнувся з допінговими санкціями. Легкоатлетка Марина Бех-Романчук також отримала відсторонення через виявлення тестостерону в її організмі.