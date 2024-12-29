Про це повідомив його менеджер Не-Йо у своєму Instagram.

Пол Бамба помер у п’ятницю, 27 грудня. Родина боксера та його менеджер у спільній заяві утрималися від розголошення причини смерті.

“Він був затятим, але впевненим боксером із невпинними амбіціями досягти величі. Понад усе він був надзвичайною людиною, яка надихала багатьох своїм винятковим прагненням і рішучістю.

Ми розбиті через його смерть і люб’язно просимо про конфіденційність і розуміння в цей важкий час, коли разом справляємося зі своїм горем”, — йдеться у повідомленні.