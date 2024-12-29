Про це повідомив його менеджер Не-Йо у своєму Instagram.
Пол Бамба помер у п’ятницю, 27 грудня. Родина боксера та його менеджер у спільній заяві утрималися від розголошення причини смерті.
“Він був затятим, але впевненим боксером із невпинними амбіціями досягти величі. Понад усе він був надзвичайною людиною, яка надихала багатьох своїм винятковим прагненням і рішучістю.
Ми розбиті через його смерть і люб’язно просимо про конфіденційність і розуміння в цей важкий час, коли разом справляємося зі своїм горем”, — йдеться у повідомленні.
Лише за кілька днів до цього, 21 грудня, пуерториканський боксер вперше у своїй кар’єрі завоював титул WBA Gold. У напруженому поєдинку проти мексиканського суперника Рожеліо Медіни Бамба здобув перемогу у шостому раунді, коли опонент відмовився продовжувати бій. Відразу після тріумфу Пол викликав на ринг відомого американського блогера Джейка Пола, який у грудні переміг легендарного Майка Тайсона.
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