У Звягельській громаді Житомирської області через удари РФ пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Місцевих мешканців попередили про загрозу забруднення повітря та переведення шкіл у дистанційний формат навчання.

Про це повідомляють голова Житомирської ОВА Віталія Бунечко в Telegram та Звягельська міська рада.

Зазначається, що під час атаки сили та засоби протиповітряної оборони області знищили частину “Шахедів”. Кількість знищених безпілотників не уточнюється.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих внаслідок російського удару немає.

“Наразі існує пряма загроза забруднення повітря, тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами”, — йдеться в повідомленні Звягельської міської ради.

Зокрема, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняла рішення перевести на дистанційне навчання учнів закладів загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти та вищих професійних училищ.

“Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи”, — йдеться в повідомленні.

Також у Звягельській міській раді попередили про пряму загрозу забруднення повітря, тому місцевим жителям рекомендували залишатися в приміщеннях із закритими вікнами.