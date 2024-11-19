Внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе на Запоріжжя 17,6 тисяч споживачів залишились без електропостачання.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Станом на ранок понад 15,6 тисяч абонентів залишаються без світла. Загалом, у результаті обстрілів було відключено понад 17,6 тисяч споживачів, повідомляють місцеві джерела.

“Енергетики та комунальники вже відновили електропостачання для близько двох тисяч абонентів, але роботи тривають”, – йдеться в повідомленні.

Окрім цього, теплопостачання було припинено для 677 житлових будинків. Фахівці невпинно працюють, щоб якомога швидше відновити доступ до електроенергії та тепла.