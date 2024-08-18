Про це пише Міненерго.
В Донецькій області внаслідок обстрілів знеструмлено 2,1 тисячі абонентів у 3 населених пунктах. Енергетики відновили електропостачання для тих же 2,1 тисячі абонентів, але на ранок залишаються без електрики 141 населений пункт, що становить 84,2 тисячі абонентів.
У Запорізькій області за добу енергетики відновили електропостачання для 1,9 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії. Наразі без електрики залишаються 3,7 тисячі споживачів у 51 населеному пункті.
У Сумській області енергетики відновили електропостачання для 347 абонентів у трьох населених пунктах, які були знеструмлені через бойові дії. Однак через технологічні порушення залишаються без електрики 3,3 тисячі абонентів в одному населеному пункті. Загалом без електропостачання залишаються 79 населених пунктів, що становить 9,5 тисячі абонентів, з яких 6,2 тисячі постраждали внаслідок бойових дій.
В Харківській області ремонтні бригади відновили електропостачання для понад тисячі споживачів, однак 38,1 тисячі залишаються без електрики через бойові дії.
У Чернігівській області без електропостачання залишаються 1,2 тисячі абонентів у 22 населених пунктах.
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