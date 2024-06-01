Тимчасово в Запоріжжі перекрили рух транспорту. Причина - наслідки ворожих обстрілів по області.

Про це повідомляє Патрульна поліція Запорізької області.

За наданою інформацією, рух Дніпровською ГЕС тимчасово перекрито. Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район.

Поліція просить врахувати це під час планування свого маршруту по місту.

Раніше стало відомо про масованих обстріл по енергетиці України в пʼятьох областях: Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано – Франківській.

Герман Галущенко наголосив, що енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків, які спричинила держава-терорист.

Також під час нічної атаки на Вінниччині почалась пожежа в будівлі критичної інфраструктури, про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

За попередньою інформацією – постраждалих немає.