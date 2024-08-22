Укрзалізниця пояснила нестачу квитків дефіцитом вагонів на тлі зростання кількості пасажирів. Щодня залізниця обслуговує близько 100 тисяч людей, що призводить до проблем з доступністю квитків.

Про це повідомив Олександр Шевченко, керівник із пасажирських комунікацій АТ «Укрзалізниця».

“Цього літа залізниця везе 100 000 людей на день, і вже напевно кожен стикався з випадком, коли за бажаним квитком треба було поганятися. Так, ми даємо моніторинг, автовикуп, пересадки, хабові сполучення, обертаємо вагони двічі на добу з максимальним коефіцієнтом ефективності — але це не усуває фундаментальної проблеми. Дефіцит вагонів”, — зазначив він.

Шевченко пояснив, що вагони втрачаються через бойові дії, їх використовують для евакуації, перевезення поранених та організованих груп, особливо дітей з прифронтових зон, а також для дипломатичних потреб і звичайних пасажирів.

Керівник прогнозує, що до 2028 року дефіцит вагонів може стати критичним, і шанс знайти квиток на популярні маршрути буде значно зменшено.

“Дефіцит вагонів ми відчуваємо вже зараз, а у 2028 році – за наявних темпів вибуття/старіння/знищення – він ризикує стати критичним. Тобто шанс знайти квиток на Львів у вас буде умовно 30%. Моделювання такої собі оптимістичності”, — йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця сподівається зменшити дефіцит завдяки угоді з Кореєю, що дозволяє закупити ще 20 Інтерсіті. Шевченко також повідомив, що вже за два роки українці зможуть користуватися новими швидкісними потягами.

“Паралельно “Укрзалізниця” вже зараз модернізує своїми силами те, що є, а КВБЗ активно будує 66 нових спальних вагонів, серед яких інклюзивні. І цього має бути більше”, — додав посадовець.

Через нестачу вагонів Укрзалізниця рекомендує пасажирам планувати подорожі заздалегідь та використовувати мобільний застосунок для моніторингу та купівлі квитків.