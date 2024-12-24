Український уряд ухвалив рішення продовжити термін дії бронювань, що були чинними станом на 19 грудня 2024 року. Таке рішення зумовлене тимчасовим збоєм у роботі державних реєстрів, спричиненим нещодавніми кібератаками.

Про це заявила перша віцепрем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

У міністерстві пояснили, що подовження стосується бронювань, які оформлювалися через Міністерство економіки або через портал “Дія”. Процедура відбувається автоматично, тож звертатися до держустанов для поновлення документів не потрібно.

Якщо дія бронювання завершувалася, наприклад, 20 грудня 2024 року, її буде продовжено до 20 січня 2025 року, але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року. Водночас бронювання, термін дії яких закінчився до 19 грудня, не підлягають автоматичному подовженню. Вони зможуть бути оновлені лише після відновлення роботи реєстрів.

Зазначається, що продовження терміну дії бронювань спрямоване на підтримання безперебійної роботи підприємств та зменшення навантаження на органи влади в період відновлення цифрових систем. Міністерство оборони отримало доручення протягом п’яти днів внести необхідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, щоб синхронізувати інформацію з новими правилами.

Таким чином, уряд гарантує продовження дії чинних бронювань, що дозволить роботодавцям та працівникам зберегти стабільність у цей перехідний період.