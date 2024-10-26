Про це пише американська газета The New York Times.

За її інформацією, 23 жовтня перші північнокорейські солдати подолали близько 6500 кілометрів до Курської області, але ще не вступили у бій. Їхня роль на фронті залишається незрозумілою, зазначають журналісти.

NYT припускає, що присутність північнокорейського контингенту може дати Росії змогу зосередити більше своїх військ на сході України, де тривають активні бойові дії перед зимою.

23 жовтня перші північнокорейські солдати подолали близько 6500 кілометрів до Курської області, після чого щодня туди прибувають нові підрозділи.

А до 28 жовтня очікується прибуття до 5000 військових з елітного підрозділу Корейської народної армії.

Журналісти відзначають, що війська КНДР не брали участі в жодних війнах з часів 1950-х років, і є сумніви щодо їхніх можливостей. Крім того, вони можуть зіткнутися з проблемами через мовний бар’єр, незнайому територію та відмінності у військових традиціях.