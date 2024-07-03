На саміті НАТО у Вашингтоні Україні можуть заявити, що через високий рівень корупції вступ до альянсу неможливий.

Про це пише видання The Telegraph із посиланням на джерела.

Альянс вимагатиме від Києва “додаткових кроків” до того, як переговори про членство просунуться, сказав високопоставлений чиновник Держдепу США.

Позицію буде викладено в письмовій формі в комюніке НАТО, яке буде підписано на саміті Альянсу у Вашингтоні.

“Оскільки вони продовжують проводити ці реформи, ми хочемо похвалити їх, ми хочемо поговорити про додаткові кроки, які необхідно зробити, особливо у сфері боротьби з корупцією. Це пріоритет для багатьох з нас за столом”, — сказав співрозмовник.