11 людей загинули внаслідок пожежі Ітон у передгір'ях Національного лісу Анджелес в місті Пасадена і території Альтадена, а інші п’ятеро людей — унаслідок пожежі Палісейдс у районі Пасифік-Палісейдс.

За словами шерифа округу Лос-Анджелес, ще 13 людей вважаються зниклими безвісти.

Як повідомив телеканалу начальник пожежної охорони Каліфорнії Бріс Беннетт, пожежники стикаються з труднощами через сильний вітер, який розносить вогонь

“Ми не знаємо, що принесе нам матінка-природа, і вона тут головна”, — додав він.

Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом закликав правоохоронців провести розслідування у зв’язку з падінням тиску води в пожежних гідрантах у районі Лос-Анджелеса і повідомленнями про недоступність для пожежних цілей води з водосховища Санта-Інес.

7 січня 2025 року у Лос-Анджелесі почалися пожежі. Займання охопило лісові масиви та швидко дісталося житлових районів і передмістя. Пожежі охопили п’ять районів навколо міста, змусивши евакуюватися 180 тисяч людей. Як мінімум 10 тисяч будинків згоріло. Причина пожеж не встановлена. За словами начальника місцевої пожежної служби, наразі немає переконливих доказів того, що лісові пожежі — наслідок навмисного підпалу.