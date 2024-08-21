В Росії у середу, 21 серпня, стався масштабний збій у роботі месенджерів Telegram, WhatsApp, Skype, спостерігаються також проблеми з доступом до десятка інших сервісів.

Проблеми із застосунками фіксує Downdetector.

Спершу, найбільше на проблеми із застосунком Telegram скаржилися користувачі з Росії, Казахстану та Узбекистану. Проте згодом з’ясувалося, що найбільше скарг на перебої у роботі Telegram з Росії. Downdetector зафіксував вже декілька тисяч скарг на проблеми у роботі месенджера.

Крім Telegram у Росії спостерігаються проблеми з доступом до таких сервісів як WhatsApp, Skype, Вікіпедія, ігрова платформа Steam, Discord, “Яндекс”, “ВКонтакте”, Twitch, “Держпослуги” та магазин додатків AppStore. Крім того, з перебоями працюють сайти найбільших банків РФ та мобільних операторів.

Російське “РИА “Новости” повідомило, що збій нібито пов’язаний з DDoS-атакою на операторів зв’язку, і її “вже відбили”.

Збої зачепили й окуповані РФ українські території, такі як Маріуполь і Бердянськ. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“На окупованих територіях інету теж гаплик. Звʼязку з Маріуполем, Бердянськом та Приморськом точно немає.Навіть не знаю як реагувати. Тому просто факт”, — написав він у Telegram.