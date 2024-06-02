Начальник КОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки негоди на Київщині.

Руслан Кравченко подякував енергетикам, які вже оперативно ліквідовують наслідки негоди та роблять все можливе, щоб максимально швидко повернути людям світло.

«Крім того, внаслідок сильної зливи у місті Ірпінь підтоплена проїжджа частина однієї з вулиць та цокольний поверх 9-ти поверхівки. Також шквальний вітер повалив дерева на деяких автошляхах та лінію електропередач. Наразі відомо про 4 такі випадки на Київщині. Працівники та техніка ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків», – додав начальник Київської ОВА.