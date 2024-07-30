Україна сподівається використовувати літаки F-16 на полі бою вже цього року. Однак через нестачу підготовленого персоналу українські пілоти зможуть керувати не більше ніж десятком таких винищувачів.

Про це пише The New York Times.

Офіційні особи США зазначили, що цього року планують підготувати за різними напрямками близько 20 льотчиків. Навчання відбуваються у Сполучених Штатах, Голландії та Данії.

Водночас командири повітряних сил кажуть, що зазвичай на один літак виділяють не менше двох пілотів. Адже екіпажу потрібно відпочивати, навчатися та займатися іншими справами. Тож, зазначили у виданні, на бойові завдання зможуть вилітати лише близько 10 винищувачів F-16, наданих Україні. Також обмежувальним чинником є число навченого технічного та допоміжного персоналу на землі, який буде обслуговувати західні винищувачі.

Ще однією загрозою у NYT називають удари РФ по українських аеродромах. Як приклад, видання пише про удар по Полтавській області, якого росіяни завдали цього місяця. Вказано, що атаки на українські авіабази підкреслюють рішучість Росії обмежити вплив літаків ще до того, як вони вступлять у бій.

Такі удари також підкреслюють виклики, з якими стикається Україна, коли вона вперше готується розгорнути складний літак. Зокрема, перш ніж літаки почнуть відігравати певну роль у формуванні поля бою, Україна має переконатися, що їх можна захистити.