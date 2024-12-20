Про це повідомляє Fozzy Group.
“Ворог знищив склад замороженої продукції «Сільпо» в Бориспільському районі. Найважливіше — люди не постраждали. Однак пожежа знищила товарів на суму понад 400 млн грн. Наша команда працює над переналаштуванням логістики. Робимо все, щоб доставляти улюблені продукти для наших Гостей”, – йдеться у повідомленні.
У компанії також висловили подяку рятувальникам за оперативну реакцію та професіоналізм, а також військовим за їхню боротьбу із ворогом.
Зазначається, що наразі команда працює над вирішенням логістичних питань, щоб забезпечити безперебійне постачання продукції до магазинів мережі.
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