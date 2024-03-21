Про це повідомили в Оперативному командуванні збройних сил Польщі.
У командуванні зазначили, що вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації РФ, пов’язану з завданням повітряних і ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.
“Попереджаємо, що польська та союзницька авіація була активована, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни”, — заявили у командуванні.
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