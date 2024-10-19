У результаті російської атаки дронами оператор енергосистеми був змушений запровадити аварійні відключення електроенергії в Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє Міненерго зранку 19 жовтня.

За останню добу енергетики відновили електропостачання для 31 174 користувачів, що залишилися без світла через бойові дії та технічні несправності. Станом на ранок, 709 населених пунктів все ще частково або повністю залишаються без електрики через наслідки бойових дій та технічних порушень.

Протягом минулої доби, внаслідок обстрілів і активних бойових дій, було зафіксовано знеструмлення у Донецькій, Сумській та Чернігівській областях.

У Сумській області атака БПЛА по енергетичній інфраструктурі призвела до пожежі на території підстанції, що викликало відключення як побутових, так і промислових споживачів. Пожежу вдалося загасити, і живлення частково відновлено. Ремонтні роботи будуть продовжені, як тільки ситуація стане безпечною.

У Чернігівській області через обстріли було пошкоджено повітряні лінії електропередач та підстанцію, що також спричинило знеструмлення побутових споживачів. Пожежу, що виникла на підстанції, вдалося локалізувати, і зараз тривають ремонтні роботи.

“У Донецькій області внаслідок бойових дій вимикалась повітряна лінія. Під час огляду виявлено пошкодження лінії. У Дніпропетровській області під час огляду на території підстанції виявлено вибуховий пристрій. Його знешкоджено”, — йдеться в повідомленні.