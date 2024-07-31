Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Київській області.
“Вночі внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника в Броварському районі сталося руйнування з подальшим горінням приватного житлового будинку”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальники повідомили, що пожежу було ліквідовано о 4.14 на площі 60 квадратних метрів.
Загиблих та травмованих немає. До ліквідації пожежі залучались 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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