У ніч на 31 липня в Київській області через падіння уламків безпілотника виникла пожежа у приватному будинку.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Київській області.

“Вночі внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника в Броварському районі сталося руйнування з подальшим горінням приватного житлового будинку”, — йдеться у повідомленні.

Рятувальники повідомили, що пожежу було ліквідовано о 4.14 на площі 60 квадратних метрів.

Загиблих та травмованих немає. До ліквідації пожежі залучались 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Голова Київської ОДА Руслан Кравченко пізніше повідомив, що станом на 9.30 вже є інформація про пошкодження 13 приватних будинків в чотирьох районах Київщини. Уламками пошкоджені фасади, покрівлі дахів, вибиті вікна. В одному з цих будинків рятувальники ДСНС ліквідували пожежу.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки. Падіння більшості уламків БпЛА фіксуються поза межами населених пунктів.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.