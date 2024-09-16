У Київській області вночі 16 вересня через падіння уламків збитих російських дронів постраждала жінка, також були пошкоджені п’ять приватних будинків і п’ять автомобілів.

Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

“Вночі ворог масовано атакував Київщину ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені“, — йдеться у повідомленні.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено, підкреслив Кравченко.

За його словами, внаслідок падіння уламків збитих цілей поранена жінка, її госпіталізували.

В області зафіксоване пошкодження п’яти автомобілів і п’яти приватних будинків. У них вибиті двері, вікна, посічені фасади й дахи.

Крім того, у чотирьох районах горіли трав’яний настил і лісова підстилка. Пожежі ліквідовані.

Триває фіксація наслідків нічної атаки, додав очільник ОДА.