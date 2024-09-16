Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.
“Вночі ворог масовано атакував Київщину ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені“, — йдеться у повідомленні.
Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено, підкреслив Кравченко.
За його словами, внаслідок падіння уламків збитих цілей поранена жінка, її госпіталізували.
В області зафіксоване пошкодження п’яти автомобілів і п’яти приватних будинків. У них вибиті двері, вікна, посічені фасади й дахи.
Крім того, у чотирьох районах горіли трав’яний настил і лісова підстилка. Пожежі ліквідовані.
Триває фіксація наслідків нічної атаки, додав очільник ОДА.
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