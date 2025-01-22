Ціни на нафту знизилися через загрозу торгівельних воєн, яку створив президент США Дональд Трамп. Він заявив про можливість запровадження 10% тарифу на Китай через потік фентанілу, а також мита на імпорт з Канади та Мексики, що викликало побоювання на ринках.

За даними Bloomberg, вартість нафти Brent знизилася майже до 79 доларів за барель, а West Texas Intermediate (WTI) – до рівня нижче 76 доларів. Трамп також попередив про можливість введення тарифів до 25% на імпорт з Канади та Мексики, які є значними постачальниками сирої нафти до США.

Канадські компанії намагаються збільшити обсяги постачання до введення мит, щоб уникнути додаткових витрат. Водночас експерти Goldman Sachs попереджають, що такі заходи можуть підвищити ціни на бензин для американських споживачів.

Ситуація на нафтових ринках раніше була напруженою через санкції США проти Росії, які вплинули на фізичні ринки нафти й танкерів. Однак увага трейдерів тепер зміщується на ризики, пов’язані з ескалацією торговельної напруженості. Як зазначив Воррен Паттерсон із ING Groep NV, загроза мит підтримує долар США та створює додаткові виклики для ринку.