Про це повідомляє Міненерго.
Сьогодні планові відключення електроенергії не відбуватимуться, але можливі зміни можна перевіряти на офіційних сайтах обленерго.
Внаслідок ворожих атак енергосистема втратила 9 ГВт потужностей, що призводить до обмежень у передачі електроенергії. Для стабільної роботи системи важливо економно використовувати електроенергію, особливо в пікові години.
У Чернігівській області знеструмлено 189 споживачів через обстріли, у Дніпропетровській області відновлено живлення після артобстрілу, а в Херсонській області живлення відновлено за резервною схемою після бойових дій.
Минулої доби енергетики відновили електропостачання для 8 175 споживачів, які були знеструмлені через бойові дії та технічні порушення. На ранок залишаються без електрики 500 населених пунктів.
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