Станом на 3 серпня енергетики відновили електропостачання для понад 8 тисяч споживачів, знеструмлених через бойові дії та технічні проблеми.

Про це повідомляє Міненерго.

Сьогодні планові відключення електроенергії не відбуватимуться, але можливі зміни можна перевіряти на офіційних сайтах обленерго.

Внаслідок ворожих атак енергосистема втратила 9 ГВт потужностей, що призводить до обмежень у передачі електроенергії. Для стабільної роботи системи важливо економно використовувати електроенергію, особливо в пікові години.

У Чернігівській області знеструмлено 189 споживачів через обстріли, у Дніпропетровській області відновлено живлення після артобстрілу, а в Херсонській області живлення відновлено за резервною схемою після бойових дій.

Минулої доби енергетики відновили електропостачання для 8 175 споживачів, які були знеструмлені через бойові дії та технічні порушення. На ранок залишаються без електрики 500 населених пунктів.