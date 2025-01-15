Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
“У звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження”, — написав Галущенко.
Він закликав громадян слідкувати за офіційними повідомленнями та перебувати в укриттях до відбою.
За даними НЕК “Укренерго”, аварійні відключення електроенергії застосовані у таких областях:
- Харківська,
- Сумська,
- Полтавська,
- Запорізька,
- Дніпропетровська,
- Кіровоградська.
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