лампочка

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

“У звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження”, — написав Галущенко.

Він закликав громадян слідкувати за офіційними повідомленнями та перебувати в укриттях до відбою.

За даними НЕК “Укренерго”, аварійні відключення електроенергії застосовані у таких областях:

  • Харківська,
  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Запорізька,
  • Дніпропетровська,
  • Кіровоградська.

Нагадаємо, Повітряні сили Польщі підняли свої винищувачі у відповідь на масований ракетний обстріл України.