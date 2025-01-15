Сьогодні, 15 січня, російська армія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. У звʼязку із атакою було запроваджено аварійні відключення світла у кількох областях.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

“У звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження”, — написав Галущенко.

Він закликав громадян слідкувати за офіційними повідомленнями та перебувати в укриттях до відбою.

За даними НЕК “Укренерго”, аварійні відключення електроенергії застосовані у таких областях:

Харківська,

Сумська,

Полтавська,

Запорізька,

Дніпропетровська,

Кіровоградська.

Нагадаємо, Повітряні сили Польщі підняли свої винищувачі у відповідь на масований ракетний обстріл України.