З метою забезпечення безпеки повітряного простору під час сьогоднішньої ракетної атаки проти України злетіли військові літаки.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

Там зазначили, що польська та союзницька авіація працювала у повітряному просторі, що може спричинити підвищений рівень шуму, перш за все на південному сході країни.

“Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України”, – наголошувалося у повідомленні.

При цьому в Оперативному командуванні додали, що почато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, ситуація перебуває під постійним контролем.

Як відомо, цієї ночі в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через пуск крилатих ракет із Ту-95мс.