Минулої суботи у додатку "Резерв+" запустили новий сервіс для онлайн-оформлення відстрочки від мобілізації. У початковій версії сервіс доступний для студентів, аспірантів, докторантів, а також для людей з інвалідністю з чинним пенсійним посвідченням.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За кілька днів послугою скористалося вже 100 тисяч осіб, які змогли отримати або поновити свої відстрочки онлайн.

“Ця цифра доводить, що сервіс онлайн-відстрочок — дуже нагальний і необхідний для усіх сторін у цьому процесі. Він заощаджує час українцям, замінюючи черги та довге очікування. Також це полегшує роботу працівникам ТЦК, знімаючи частину марудної паперової роботи”, – зазначила Черногоренко.

Вона підкреслила, що більшість оформлених через “Резерв+” відстрочок – це поновлення раніше виданих дозволів. За її словами, автоматизація процесу дозволяє значно прискорити отримання відстрочки, яку тепер можна оформити в декілька разів швидше, ніж раніше.

“Люди, які мали законні підстави на відстрочку, нарешті можуть отримати її швидше ніж за три місяці. Автоматизація прибирає людський фактор й можливі маніпуляції, сприяє швидкості та прозорості. А найголовніше – зниженню корупційних ризиків,” – додала заступниця.

Міністерство оборони продовжує вдосконалювати послугу і вже найближчим часом планує розширити доступ до сервісу. Наступними користувачами, які зможуть оформити відстрочку онлайн, стануть багатодітні батьки.