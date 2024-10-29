Російська атака на Держпром завдала значних збитків, зруйнувавши вікна в сотнях приміщень 7-го під'їзду. Незважаючи на відсутність серйозних руйнувань, повне відновлення пам'ятки архітектури може розтягнутися на роки.

Про це повідомив директор Держпрому Микола Чехунов в інтерв’ю Українським Новинам.

“Нам потрібен час, аби обійти все і подивитися, що пошкоджено — потрібно як мінімум три дні. Приблизно 600-700 вікон ми втратили, я так думаю. Перекриття не постраждали, окрім прибудови до трьох поверхів, більше ніде. Люди там працюють, ми зашиваємо контури. Для цього також потрібно не менше трьох днів”, – заявив Чехунов.

Він повідомив, що роботи по закриттю вікон триватимуть тиждень, а от ремонт побитих стін буде тривалим. Через статус Держпрому як пам’ятки архітектури, швидке відновлення, як на звичайних багатоповерхівках, неможливе.

Нагадаємо, що 28 жовтня російська керована бомба влучила у північну стіну будівлі. Найбільше постраждала прибудова, де розташовувався суд. Бомба пробила дах третього поверху і пошкодила другий.