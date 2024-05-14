Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок бойових дій 14 травня у Вовчанській громаді Чугуївського району загинули двоє місцевих жителів. Через ворожі обстріли, які відбулися у м. Вовчанськ об 11:55, загинула 80-річна жінка. Відбулося загоряння приватного будинку. У селі Гатище внаслідок осколкового поранення загинув 83-річний цивільний”, – написав він..
Синєгубов додав, що російські окупанти продовжують застосовувати проти цивільних усі види озброєння.
- Зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Харкову, — обласна прокуратура
- Сили РФ за минулу добу обстріляли три громади Чернігівської області, — ДПСУ
- Сили РФ за добу атакували 10 населених пунктів Херсонської області, є загиблий і поранені, — голова ОВА