Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 17 населених пунктів області та місто Херсон.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Велетенське, Томина Балка, Токарівка, Качкарівка, Львове, Миколаївка, Ольгівка, Томарине, Саблуківка, Червоний Маяк, Зміївка, Монастирське, Осокорівка, Козацьке і Херсон.

Пошкоджені три багатоповерхівки, два приватні будинки, кілька приватних автомобілів.

Через російську агресію двоє людей загинули, ще шестеро дістали поранення, підкреслив Прокудін.