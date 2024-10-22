Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Загалом понад 2230 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій – 595, Харківській – 453, Дніпропетровській – 178, Херсонській – 180, Київській – 133, Запорізькій – 145.

Лише протягом останньої доби від рук окупантів загинули дві дитини, ще дві – отримали поранення. А саме: