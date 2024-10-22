Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Загалом понад 2230 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій – 595, Харківській – 453, Дніпропетровській – 178, Херсонській – 180, Київській – 133, Запорізькій – 145.
Лише протягом останньої доби від рук окупантів загинули дві дитини, ще дві – отримали поранення. А саме:
- 21 жовтня внаслідок обстрілу с. Янтарне Донецької області загинув 11-річний хлопчик.
- 21 жовтня внаслідок обстрілу м. Запоріжжя тілесні ушкодження отримала восьмирічна дівчинка.
- 21 жовтня внаслідок обстрілу с. Бузьке Новоодеського району Миколаївської області ушкодження отримала 15-річна дівчина.
- 22 жовтня внаслідок обстрілу м. Суми загинула 14-річна дівчинка.