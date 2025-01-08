Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зазначається, що один зі снарядів влучив у будівлю селищної ради, інший – у житловий будинок.
За його словами, внаслідок атаки під завалами опинилися четверо людей.
Рятувальники вже звільнили двох постраждалих, ще двоє залишаються під уламками. На місці триває пошуково-рятувальна операція.
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