Російські війська завдали щонайменше п’ять ударів по прифронтовому Степногірську у Запорізькій області.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що один зі снарядів влучив у будівлю селищної ради, інший – у житловий будинок.

За його словами, внаслідок атаки під завалами опинилися четверо людей.

Рятувальники вже звільнили двох постраждалих, ще двоє залишаються під уламками. На місці триває пошуково-рятувальна операція.