Про це повідомили у прокуратурі Сумщини.

За даними слідства, 20 жовтня з 08:30 упродовж 4 годин армія РФ з артилерії обстрілювала цивільну інфраструктуру Шалигинської громади Шосткинського району.

“Унаслідок атаки ворога на території власного домоволодіння загинув 62-річний чоловік, також пошкоджено будинки місцевих жителів. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції головного управління Нацполіції в Сумській області “, — йдеться в дописі.

Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.