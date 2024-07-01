Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Зазначається, чоловік працював у “Новій Пошті” близько 5 років. У нього залишилося двоє дітей, яким виплачуватиметься щомісячна матеріальна підтримка від компанії у розмірі 10 тисяч гривень.
“Кожна дитина також отримає від компанії грант на майбутнє навчання у розмірі 12 500 доларів. Додатково компанія візьме на себе всі витрати на поховання”, — йдеться у повідомленні.
Ще 6 працівників наразі перебувають в лікарні з травмами середньої тяжкості. Двоє водіїв отримали незначні травми та лікуються вдома. Усі витрати на лікування та реабілітацію “Нова пошта” взяла на себе.
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