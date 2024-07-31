Державна служба геології та надр, на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони, анулювала два спеціальні дозволи на користування надрами, що належали компаніям, пов'язаним із бізнесменом Вадимом Новинським.

Про це йдеться в наказі №352 від 30 липня.

ТОВ “Інтер Актив” втратило ліцензію №5408 на геологічне вивчення і дослідно-промислову розробку покладів мідних руд на родовищі Заліси-Шменьки у Волинській області, а ТОВ “Смарт Видобуток” – ліцензію №6652 на видобування граніту на Ахтовському родовищі в Миколаївській області.

У рішенні РНБО від 24 червня 2024 року також йшлося про анулювання ще двох ліцензій:

Дмитру Фірташу – ліцензію №3640 на розробку Малишевського родовища циркон-рутил-ільменітоносних пісків (ТОВ “Мотронівський ГЗК”).

Вадиму Єрмолаєву – ліцензію №4953 на геологічне вивчення, дослідно-промислову розробку і подальше видобування природного газу та конденсату на Федорівській площі у Полтавській області (ТОВ “Трендс Систем”).

Наразі Держгеонадра ще не анулювала ці ліцензії через судові процеси.