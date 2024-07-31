Про це йдеться в наказі №352 від 30 липня.
ТОВ “Інтер Актив” втратило ліцензію №5408 на геологічне вивчення і дослідно-промислову розробку покладів мідних руд на родовищі Заліси-Шменьки у Волинській області, а ТОВ “Смарт Видобуток” – ліцензію №6652 на видобування граніту на Ахтовському родовищі в Миколаївській області.
У рішенні РНБО від 24 червня 2024 року також йшлося про анулювання ще двох ліцензій:
- Дмитру Фірташу – ліцензію №3640 на розробку Малишевського родовища циркон-рутил-ільменітоносних пісків (ТОВ “Мотронівський ГЗК”).
- Вадиму Єрмолаєву – ліцензію №4953 на геологічне вивчення, дослідно-промислову розробку і подальше видобування природного газу та конденсату на Федорівській площі у Полтавській області (ТОВ “Трендс Систем”).
Наразі Держгеонадра ще не анулювала ці ліцензії через судові процеси.
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