Про це пише Укренерго.

1 липня, у зв’язку зі зростанням споживання електроенергії через спеку, обленерго вводить обмеження споживання протягом всієї доби. Кількість графіків погодинних відключень буде збільшена з 16.00 до 24.00. Це пов’язано з тим, що температура піднімається вище 30°C в денні години.

Прогнозується, що споживання електроенергії буде майже на 5% вищим, ніж у вихідний день. Головна причина цих обмежень – наслідки ракетних ударів ворога по українській енергосистемі. Для компенсації дефіциту енергії залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи, але цього недостатньо для підтримки балансу в енергосистемі.

Тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати обмеження споживання для промислових та побутових споживачів. За добу з країн Європи імпортується 28 139 МВт*год електроенергії, з максимальною потужністю в окремі години до 1567 МВт.