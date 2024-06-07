Правоохоронці затримали мешканця Києва, який організував незаконну переправу чоловіків призовного віку за гроші через державний кордон до Румунії.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, приватний підприємець під час воєнного стану організував схему з “тіньового” вивозу чоловіків призовного віку за межі країни. Він познайомився з мешканцем м. Покровська Донецької області та запропонував допомогу у виїзді до Угорщини.

Свої послуги “бізнесмен” оцінив у 15 тис. євро.

За задумом підозрюваного, призовник мав перетнути р. Тиса. Реалізуючи свій план, чоловік зустрів клієнта у м. Полтава. На власній автівці разом із ним він вирушив до Закарпатської області.

Прибувши до міста Хуст, перевізник отримав обумовлені кошти. Надалі він підібрав ще одного клієнта, який вже вдруге намагався втекти з країни. До місця запланованого переправлення фігуранти їхали вже більш зручним для гірської місцевості автомобілем.

На маршруті до берега річки їх зупинили правоохоронці.

“Організатору повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 908 400 грн”, — йдеться у повідомленні.