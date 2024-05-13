Атаку на НПЗ у селищі Полотняний Завод у Калузькій області було здійснено проти ночі 10 травня

Про це пише російське ЗМІ Astra.

Раніше видання повідомляло, посилаючись на місцевих жителів, які публікували відео, що після атаки на НПЗ сталася пожежа. Губернатор підтвердив атаку, але не сказав, про яке саме підприємство йдеться.

За даними медіа, один із безпілотників влучив у нафтопереробне обладнання НПЗ «Перший завод», також спалахнули 3 цистерни з паливом. Крім цього, внаслідок пожежі пошкодження зазнав нафтопровід, що призвело до розливу 5 тонн нафти. Ніхто не постраждав.