Гасили сім годин: рятувальник розповів про пожежу після ракетного обстрілу в Луцьку

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Про це повідомили у Львівській ОВА.

“Унаслідок падіння уламків БпЛА близько 04:30 виникла пожежа в одному зі сіл нашої області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили вогнеборці. Залучали 20 пожежників та 4 одиниці спецтехніки“, — йдеться у повідомленні.

У результаті ворожої атаки пошкоджено три автомобілі (1 вантажний і 2 легкові), а в житлових будинках поблизу вибиті вікна. За попередньою інформацією, постраждалих немає.