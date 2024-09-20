Про це повідомили у Львівській ОВА.
“Унаслідок падіння уламків БпЛА близько 04:30 виникла пожежа в одному зі сіл нашої області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили вогнеборці. Залучали 20 пожежників та 4 одиниці спецтехніки“, — йдеться у повідомленні.
У результаті ворожої атаки пошкоджено три автомобілі (1 вантажний і 2 легкові), а в житлових будинках поблизу вибиті вікна. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
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