Сили ППО ПвК "Захід" знищили російський ударний безпілотник на Львівщині — внаслідок падіння уламків у одному з сіл спалахнула пожежа.

Про це повідомили у Львівській ОВА.

“Унаслідок падіння уламків БпЛА близько 04:30 виникла пожежа в одному зі сіл нашої області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили вогнеборці. Залучали 20 пожежників та 4 одиниці спецтехніки“, — йдеться у повідомленні.

У результаті ворожої атаки пошкоджено три автомобілі (1 вантажний і 2 легкові), а в житлових будинках поблизу вибиті вікна. За попередньою інформацією, постраждалих немає.