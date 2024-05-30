З 2020 року зросла кількість українців, які живуть за межею бідності, на 1,8 мільйона осіб з 2020 року. Це становить близько 29% населення, адже вторгнення РФ продовжує руйнувати економіку країни.

Про це йдеться у звіті Світового банку, передає Reuters.

За словами регіонального директора Світового банку у справах Східної Європи Арупа Банерджі, ситуація була б набагато гіршою, якби Україна не отримала значну зовнішню бюджетну підтримку для виплати пенсій за віком та зарплат вчителям, лікарям та іншим категоріям населення.

“Якби міжнародні партнери, особливо США, не перенаправляли ресурси, спеціально призначені для цих соціальних витрат, то в бідності було б на три мільйони більше людей”, — зауважив він в інтерв’ю агентству Reuters.

Світовий банк підрахував, у 2023 році близько 9 млн українців жили в бідності. Загальна кількість населення країни наразі оцінюється приблизно в 32 мільйони.

Причини зростання бідності серед українців

Аналітики пояснюють, що зростання бідності пов’язане зі зниженням рівня зайнятості — понад п’ята частина дорослого населення, яке працювало до війни, втратила роботу.

У звіті додають, що майже чверть опитаних громадян України не мали достатньо грошей для купівлі продуктів в певний момент, а саме у червні 2023 року, попри те, що відновлення економіки та уповільнення інфляції сприяли покращенню продовольчої безпеки у другій половині року.

За словами Банерджі, надання США нового фінансування для України після місяців затримки є “фантастичною” новиною, адже це допоможе Україні забезпечувати виплатами, зарплатами та пенсіями людей.

85-92% медичних клінік в Україні все ще повністю функціонували у 2023 році, попри російські обстріли. Також щонайменше 89% дітей віком від 6 до 18 років продовжували відвідувати школу, а 72% цих учнів відвідували школу онлайн, адже в районах, де вони живуть, ведуться активні бойові дії, йдеться у звіті.

Також опитування показало, що 97% пенсій за віком та 85% соцдопомоги виплачуються вчасно, що є головним фактором, який запобігає ще більшій бідності.

Банерджі підкреслив, що найбільшим викликом для України залишається безпека та припинення війни, проте українські урядовці чудово справляються з управлінням економікою за цих обставин.

“Не може бути економічного процвітання чи економічного зростання без фізичної безпеки. Але я ніколи не бачив уряду, який би зробив так багато, маючи так мало”, — наголосив експерт.

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