АТ "Укрзалізниця" оголосила про декілька знеструмлень по різних регіонах країни через масштабну ракетну атаку.

Про це Укрзалізниця пише в Телеграмі.

“У зв’язку з масштабною атакою ворога маємо декілька знеструмлень по різних регіонах. Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух”, – йдеться у повідомленні.

Наразі приміський рух електропоїздами також затримується, енергетики вже працюють на місцях. City Express у Києві та Дніпрі – за графіком.

Як повідомлялося, Росія вранці 26 серпня здійснює масовану повітряну атаку на Україну. У Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктурний об’єкт, є один загиблий. На Полтавщині ворог обстріляв промисловий об’єкт — відомо про 5 поранених. На Дніпропетровщині стало відомо про одного загиблого.