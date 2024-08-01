У Харківській області станом на ранок першого серпня через обстріли росіян двоє людей загинули, троє зазнали поранень, серед них 10-річна дитина.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації у Фейсбуці Олег Синєгубов.

За даними очільника ОВА, першого серпня о 5:13 в с. Новоосинове Куп’янського району внаслідок російського обстрілу пошкоджені гараж, автомобіль, два приватні будинки. Загинув чоловік, його дані встановлюються.

Першого серпня о 00:15 в місті Ізюмі внаслідок ракетного обстрілу з комплексу “Іскандер-М” постраждала 58-річна жінка.

Як повідомив Синєгубов, за минулу добу, 31 липня, росіяни п’ять разів обстріляли Куп’янський район Харківської області.

В с. Шевченкове внаслідок обстрілу росіян керованими авіаційними бомбами пошкоджені приватний будинок та господарча споруда. Постраждав 55 -річний чоловік.

У с. Підсереднє через російський обстріл пошкоджений приватний будинок.

Селище Великий Бурлук загарбники обстріляли двічі, унаслідок першого обстрілу горів приватний будинок, унаслідок другого – за межами населеного пункту горіла трава на площі 1,5 га,

На с.Горяне росіяни скинули керовані авіабомби, пошкоджені покрівлі й скління вікон шести приватних будинків. Загинула 38-річна жінка. Постраждав 10-річний хлопець.