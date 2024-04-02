Про це 1 квітня повідомили в Державній екологічні інспекції Південно-Західного округу.
Нагадаємо, що в ніч на 22 березня РФ здійснила наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.
За даними Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, обстріли призвели до загоряння будівель та споруд площею понад одну тисячу квадратних метрів та нафтопродуктів загальною масою 136 тонн.
“Маса викидів діоксиду вуглецю, які потрапили в атмосферне повітря, склала 549 тонн. Державними інспекторами здійснений розрахунок шкоди, завданої атмосферному повітрю.
Загальний розмір шкоди складає майже 3 мільйони гривень”, — йдеться у повідомленні.
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