Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів Київщини.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

«Протягом всієї ночі ворог атакував область БпЛА та ракетами. Тривога тривала 4 години. В регіоні працювали сили ППО. Внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в області. Постраждалі відсутні. Ліквідація наслідків пожежі триває», – йдеться у повідомленні.

У низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих ударних дронів та ракетну небезпеку. Також фіксували виліт чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95.