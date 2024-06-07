Про це у Фейсбуці повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.
«Протягом всієї ночі ворог атакував область БпЛА та ракетами. Тривога тривала 4 години. В регіоні працювали сили ППО. Внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в області. Постраждалі відсутні. Ліквідація наслідків пожежі триває», – йдеться у повідомленні.
У низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих ударних дронів та ракетну небезпеку. Також фіксували виліт чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95.
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