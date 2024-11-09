Унаслідок російського обстрілу Покровська на Донеччині знеструмлені західна та центральна частини міста.

Про це повідомила Покровська міська адміністрація.

У МВА зазначили, що відновлення електропостачання буде після того, як фахівці закінчать ремонтні роботи, орієнтовно до неділі.

“Увага! Аварійне відключення світла. Внаслідок пошкодження високовольтної лінії знеструмлено західну та центральну частини міста. Відновлення електропостачання відбудеться після закінчення ремонтних робіт, орієнтовно до неділі”, – йдеться у повідомленні.