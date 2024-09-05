Про це повідомили у Мирноградській міській військовій адміністрації.
“У звʼязку з ускладненням безпекової ситуації посадка осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ (Донецької області) скасовано”, — йдеться у повідомленні.
Починаючи з 5 вересня, початковою станцією відправлення евакуаційних поїздів, що евакуювали громадянське населення Донецької області, визначено станцію Павлоград у Дніпропетровській області.
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