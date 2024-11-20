Посольства Греції, Іспанії та Італії вирішили тимчасово закритися після отримання "конкретної" інформації про потенційний масштабний авіаудар по Києву.

Про це йдеться у повідомленні посольства Греції, Італії, а також іспанського видання EFE.

У розісланому електронному листі посольство Іспанії рекомендує своїм громадянам в Україні “вжити крайніх заходів безпеки, дотримуватися всіх рекомендацій місцевої влади і завжди бути готовими піти в укриття”.

Посольство Італії також залишиться закритим для відвідувачів.

“Американське посольство поділилося на своєму сайті інформацією про можливу повітряну атаку високої інтенсивності сьогодні, 20 листопада. Як запобіжний захід посольство в Києві сьогодні залишиться закритим для публіки. Однак посольство продовжує працювати”, – йдеться у повідомленні.

Посольство Греції закрите для відвідувачів із міркувань безпеки, про що зазначено в офіційному повідомленні на Facebook-сторінці дипустанови.