Понад третина українців, під впливом риторики Дональда Трампа, очікують завершення війни з Росією до кінця 2025 року. Якщо в 2024 році 26% респондентів вважали, що війна може завершитися до кінця 2025 року, то в останньому опитуванні цей показник зріс до 37%.

Про це свідчить дослідження, проведене Gradus Research.

Більшість українців (53%) впевнені, що Україна здатна відбити напад Росії. 42% вважають, що після завершення війни Україна стане ще сильнішою.

Щодо відновлення нормального повсякденного життя після війни, 38% опитаних прогнозують, що це займе понад пʼять років. Водночас 19% думають, що до пʼяти років, 13% – впродовж одного-двох років і 15% – до року.

Щодо мовного питання, станом на кінець 2024 року 69% людей спілкуються українською мовою вдома, порівняно з 53% у квітні 2022 року.

Рейтинг емоційного стану українців у 2024 році показує, що найбільш поширені почуття – це втома (52%) і напруженість (42%). Розчарування, роздратування, надія і безсилля мають по 32%.

Що стосується міграції, то 60% українців не планують покидати країну, навіть у разі загострення війни. Цей показник, ймовірно, пов’язаний з відновленням ринку праці.

У 2024 році понад 65% українців були працевлаштовані, порівняно з 24% у березні 2022 року. Найбільше працевлаштованих серед людей віком 25-54 роки.

Більше половини опитаних повідомили про зменшення заробітної плати в порівнянні з довоєнним часом, тоді як 25% отримують таку ж зарплату.