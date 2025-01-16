Про це свідчить дослідження, проведене Gradus Research.
Більшість українців (53%) впевнені, що Україна здатна відбити напад Росії. 42% вважають, що після завершення війни Україна стане ще сильнішою.
Щодо відновлення нормального повсякденного життя після війни, 38% опитаних прогнозують, що це займе понад пʼять років. Водночас 19% думають, що до пʼяти років, 13% – впродовж одного-двох років і 15% – до року.
Щодо мовного питання, станом на кінець 2024 року 69% людей спілкуються українською мовою вдома, порівняно з 53% у квітні 2022 року.
Рейтинг емоційного стану українців у 2024 році показує, що найбільш поширені почуття – це втома (52%) і напруженість (42%). Розчарування, роздратування, надія і безсилля мають по 32%.
Що стосується міграції, то 60% українців не планують покидати країну, навіть у разі загострення війни. Цей показник, ймовірно, пов’язаний з відновленням ринку праці.
У 2024 році понад 65% українців були працевлаштовані, порівняно з 24% у березні 2022 року. Найбільше працевлаштованих серед людей віком 25-54 роки.
Більше половини опитаних повідомили про зменшення заробітної плати в порівнянні з довоєнним часом, тоді як 25% отримують таку ж зарплату.
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