Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Зазначається, що цієї ночі ворожі БпЛА були запущені з південного та північно-східного напрямків. На Київ баражуючі боєприпаси заходили кількома хвилями.
Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі й сумарно тривала близько трьох годин.
“Приблизно десяток російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знешкоджені на підступах та на території столиці. Попередньо, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила”, — зауважив Попко.
Він нагадав киянам про відповідальне ставлення до оголошення небезпек та закликав завжди користуватися укриттями.
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