У ніч проти 20 жовтня війська країни-агресора знову атакували столицю, застосувавши безпілотники. За попередніми даними руйнувань у місті не зафіксовано, люди не постраждали.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Зазначається, що цієї ночі ворожі БпЛА були запущені з південного та північно-східного напрямків. На Київ баражуючі боєприпаси заходили кількома хвилями.

Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі й сумарно тривала близько трьох годин.

“Приблизно десяток російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знешкоджені на підступах та на території столиці. Попередньо, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила”, — зауважив Попко.

Він нагадав киянам про відповідальне ставлення до оголошення небезпек та закликав завжди користуватися укриттями.