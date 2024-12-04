Напередодні ми вже розповідали про те, що Олександр та Сергій Кацуби активно взялися до «відбілювання» власної репутації шляхом видалення згадок про себе з пошукового сервісу Google.

Проте, наша редакція й надалі один за одним продовжує отримувати листи, в яких пошуковий сервіс Google повідомляє про вимкнення індексації пошуку (індексація – це релевантна відповідь на пошуковий запит у пошуковому сервісі – ред.) матеріалів про братів Кацуб, яких підозрюють у розкраданні коштів Нафтогазу України.

Причиною видалень стають буцімто «порушення авторських прав», згідно законів США.

Сьогодні історія вже вкотре повторилась, та редакція «Межі» отримала чергового листа від Google.

Нагадаємо: така послуга на українському чорному медіа-ринку коштує від пʼяти тисяч доларів, цим займаються чорні піарники, пишуть «липові» скарги та позови, стосовно матеріалів, які не подобаються замовникам.

Цього разу буцімто «порушення авторських прав» торкнулося статті про придбання «вишок Бойка».

В матеріалі йшлося про те, що на рахунки компаній експрезидент України Віктора Януковича та тодішнього голови Національного банку Сергія Арбузова було перераховано 95 млн доларів, які були незаконно отримані внаслідок махінацій при купівлі бурових установок («вишок Бойка»).

Про що під час брифінгу, 2 лютого 2018 року, розповів Юрій Луценко. Трансляцію здійснював телеканал «112 Україна».

«В результаті проведення угод при закупівлі бурових установок В312 і В319 привласнені кошти були розподілені таким чином: 95 млн. доларів США були перераховані на рахунки компаній, підконтрольних Януковичу та Арбузову», – заявив Луценко.

За свідченнями, отриманими ГПУ, $25 млн надійшли на рахунки, що належать Світлані Бакуліній (дочці Євгена Бакуліна, який на той час керував «Нафтогазом»), $15 млн – перераховано на рахунки власника латвійської компанії «Rigas Kugu Buvetava» Василя Мельника.

Крім того, за словами Луценка, Євген Корнійчук (тодішній заступник голови «Нафтогазу») отримав готівкою $2 млн, Валерій Ясюк (який очолював «Чорноморнафтогаз») – $3 млн, Наталія Ігнатченко (була тоді головою наглядової ради «Вернум банку») – $4 млн, начальник управління комерції «Чорноморнафтогазу» – $ 0,1млн.

«Також, на той час заступнику голови «Чорноморнафтогазу» Олександру Кацубі, обіцяли після заволодіння коштами при купівлі другої бурової установки передати $1-2 млн для купівлі будинку в Обухівському районі Київської області. Однак, у зв’язку з скандалом із «вежами Бойка», йому було відмовлено у видачі готівки, що, до речі, сприяло підписанню угоди зі слідством минулого року», – заявив тоді голова ГПУ.

Луценко додав, що Україна має провести заморожування коштів, незаконно отриманих Януковичем та його оточенням при закупівлі двох морських бурових установок.

«Ми отримали інформацію та через міжнародну систему фінансового моніторингу виконуємо заморожування та аналіз руху коштів на рахунках, на які надійшли викрадені кошти у загальній сумі близько $144 млн. Аналіз руху цих коштів може вивести нас інші підозри. Теоретично, та на інші подання до Верховної Ради, якщо будуть надані докази, що кошти надходили з цих рахунків на рахунки інших посадових осіб», – пояснив він.

Крім того, Луценко тоді передбачав, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів може продати захоплені Росією в Криму самопідйомні бурові установки третім особам для подальшого стягнення через міжнародні суди.

«Ми маємо рішення про накладення арешту та передачу Агентству з розшуку та менеджменту конфіскованих активів двох бурових установок. Звісно, ​​вони зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях Криму. Тим не менш, це не заважає юридично продати їх будь-якому бажаючому суб’єкту, який потім може починати процес їх повернення у власність, або по стягненню коштів за їх вилучення у законного власника… Такі прецеденти в судовій практиці, арбітражній практиці світової існують і ми підемо і цим шляхом також».

Слід зазначити, що Юрій Луценко ще у липні 2017 року повідомляв про те, що свідчення колишнього заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Олександра Кацуби, який уклав угоду зі слідством, дають Генеральній прокуратурі підстави на підготовку подання про надання згоди на зняття недоторканності з народного депутата від «Опозиційного блоку» Євгена Бакуліна.

Ба більше – у 2016 році Голосіївський райсуд Києва заарештував ексзаступника голови «Нафтогазу України» Олександра Кацубу, призначивши заставу у розмірі 450 млн грн.

Про це повідомляла пресслужба ГПУ.

У пресслужбі тоді зазначили, що суд заарештував Олександра Кацубу на два місяці.

«О 6:42 ранку Кацуба заарештовано Голосіївським судом, заставу – 450 млн», – зазначив Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Попереднє ж розслідування у справі «Укргазвидобування» та махінацій з «вежами Бойка» взагалі розпочалось ще на початку 2015 року.

Втім, зважаючи на регулярність атак спрямованих на матеріали нашого видання, можемо припустити, що дана тема не втратила свою актуальність, а брати Кацуби й надалі мають за ціль провести «зачистку» інформаційного поля.