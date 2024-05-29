Про це нардепка пише на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначає, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив генерала Василя Зубанича заступником генерала Олександра Тарнавського на південному напрямку.

“Нагадую, Зубанич – кривава “знаменитість” у військових колах. Свого часу валив оборону Харківщини 2022, потім – Лисичанськ, а далі керував ключовим напрямком південного контрнаступу у 2023: всі історії про утилізацію Бредлі та штурми людьми укріплень і мінувань за Оріховим – про нього.

Цей чорт не тільки не сидить, а знову після невеликої паузи отримав рівнозначну посаду. Кругообіг генералів у природі, або що Валєра, що Саша, а незамінні є!”, – висловлюється Безугла.