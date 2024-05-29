Про це нардепка пише на своїй сторінці у Facebook.
Вона зазначає, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив генерала Василя Зубанича заступником генерала Олександра Тарнавського на південному напрямку.
“Нагадую, Зубанич – кривава “знаменитість” у військових колах. Свого часу валив оборону Харківщини 2022, потім – Лисичанськ, а далі керував ключовим напрямком південного контрнаступу у 2023: всі історії про утилізацію Бредлі та штурми людьми укріплень і мінувань за Оріховим – про нього.
Цей чорт не тільки не сидить, а знову після невеликої паузи отримав рівнозначну посаду. Кругообіг генералів у природі, або що Валєра, що Саша, а незамінні є!”, – висловлюється Безугла.
Вона також обурена, що Юрій Содоль досі обіймає посаду командувача оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) Хортиця.
Нардепка додає, що наразі ситуація у тактичних підрозділах така, що саме там зберігається “секрет стійкості та інновацій української армії”.
- У ТЦК відреагували на затримання головреда Економічної правди, Безугла назвала їх клоунами
- Ні Залужний, ні Сирський не підготували укріплень на Харківщині, — Безугла
- Якщо не бачите себе українцем, то здавайте паспорт, — Безугла щодо чоловіків за кордоном