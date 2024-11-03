У неділю, 3 листопада, російські війська масовано обстріляли Херсонську область. Противник атакував мирне населення з артилерії, мінометів, танків, а також бив дронами. Внаслідок ворожого обстрілу поранено 13 людей, одна людина загинула.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

“Російська армія накрила Херсонщину масованим вогнем з артилерії, мінометів, танків та БпЛА”, — йдеться у повідомленні.

Від ворожого обстрілу постраждали майже 20 населених пунктів. Зокрема, ворог атакував Херсон, Антонівка, Зеленівка, Інженерне, Садове, Придніпровське, Дніпровське, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Томина Балка, Микільське, Новодмитрівка, Берислав, Гаврилівка, Томарине та Крупиця.

Російські терористи пошкодили:

церкву;

магазини;

гаражі;

приватні автомобілі;

п’ять багатоповерхівок;

14 приватних будинків.

Зазначається, що у селищі Зеленівка від артилерійського обстрілу загинула 36-річна жінка. Ще п’ятеро місцевих жителів отримали поранення: дві жінки 67 та 43 років і троє дітей – 16-річна та 11-річна дівчата і 10-річний хлопчик. Наразі постраждалі перебувають у лікарні.

В результаті артобстрілу Корабельного району Херсона поранено 80-річну жінку та 61-річного чоловіка. У чоловіка діагностували травматичну ампутацію правого передпліччя, відкритий перелом обох гомілок.

В Центральному районі поранення внаслідок артилерійського удару отримав 59-річний чоловік. У нього акубаротравма, множинні уламкові поранення нижніх кінцівок. Постраждалого доправили до лікарні.

Вранці у Станіславі ворог атакував населений пункт FPV-дроном. Внаслідок влучання постраждали чотири місцеві жителі: 62-річна жінка та троє чоловіків віком 54, 53 та 50 років. В Інженерному під час артилерійського обстрілу поранення отримав 43-річний місцевий житель. У нього діагностували забій плечового суглоба.